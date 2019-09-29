القابضة للسياحة: افتتاح فندق سفير دهب بعد تطويره يونيو المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في تصريحات صحفية إنه سيتم افتتاح فندق سفير دهب بعد تطويره في يونيو المقبل.

وتطور الشركة القابضة عددًا من الفنادق التابعة، بينها فندق المينا هاوس، وسيسيل، ويتم أغلبها بتمويل ذاتي مع الاعتماد على تسهيلات ائتمانية بشكل أقل، وفقا لما قالته رئيسة الشركة.

وتبلغ استثمارات الشركة القابضة خلال العام المالي الحالي نحو 3 مليارات جنيه، تتضمن استثمارات يضخها القطاع الخاص متمثلا في شركة وادي دجلة في قرية مجاويش بالعين السخنة، والتي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منها خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب حطبة.