القابضة للسياحة تؤسس شركة لإدارة فنادق 2 و3 نجوم

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة أسست بالشراكة مع شركتين تابعتين، شركة جديدة لإدارة الفنادق.

وأضافت حطبة، في تصريحات صحفية أن الشركة الجديدة هي شركة مساهمة بين شركة مصر للسياحة (حصة مالكة) وإيجوث والقابضة، وستدير فنادق 2 و 3 نجوم، ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 20 مليون جنيه.

وتدير مصر للسياحة عددًا من فنادقها التابعة بشكل ذاتي بينها مجاويش ورومانس.

وتستعد شركة مصر للسياحة، لإطلاق تطبيق هاتفي للمقاصد السياحية ذات اليوم الواحد.