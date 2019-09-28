قطاع الأعمال: دمج عمر أفندي بالقابضة للسياحة وارد لكن بشروط

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، إن دمج شركة عمر أفندي تحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وارد لكنه لن يتم إلا بعد تطويرها.

وأضاف الوزير خلال تصريحات على هامش افتتاح مول صيدناوي، أن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة ناجحة في تطوير واستغلال أصولها، وتمكنت من تطوير ثلثي تلك الأصول، ويجب أن يضاف إليها تجديد وليس تحميلها عبئ جديد.

"نحن نقدم نشاط تجاري، نعرض منتجات تسعيرها جيد تخدم المنطقة، نسعى لتطوير البنية التحتية لنتمكن من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتسهيل وتطوير عملية البيع" بحسب الوزير.

وأضاف "بالنسبة لدمج عمر أفندي هي شركة خاسرة، لن نقبل الفكر القاصر بدمج شركة خاسرة تحت شركة رابحة فتسقطها، نسعى لإنقاذ عمر أفندي من عثرتها ووارد دمجها بعد ذلك في القابضة للسياحة".

وأشار إلى أن قرار الدمج يجب أن يكون له فوائد وأسباب وأن تكون الشركات المدمجة ستحقق فوائد مشتركة للطرفين.

ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، شركتي تجارة – بعدما كانت 4 شركات– وهما شركة صيدناوي بيع المصنوعات وشركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – بنزايون).

وشركة عمر أفندي، هي شركة تابعة للشركــة القابضــة للتشييــد والتعميــر، وتعاني من خسائر متتالية الأعوام الماضية، بعدما تم إعادتها للدولة بعد خصخصتها.