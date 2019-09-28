الاتصالات تخطط لإنشاء مراكز لدعم الإبداع وريادة الأعمال في 6 محافظات

كتب- محمد علاء الدين:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح قمة "تكني ساميت" اليوم السبت إن الوزارة تسعى لإنشاء مراكز لدعم الإبداع وريادة الأعمال في ٦ محافظات غير القاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن هذه التعاون ستأتي بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع لمساعدة أصحاب الأفكار في تحويل أفكارهم إلى منتج حقيقي.

وقال إنه سيتم إنشاء مركز جديد للإبداع التكنولوجي على غرار الموجود في فرنسا، وسيجمع هذا المركز كافة أطراف الجهات الحكومية في المركز بتهدف تسهيل عمل الشركات الناشئة.

وبحسب الوزير فإن الهدف من قمة تكني هو تشجيع الفكر الإبداعي والابتكاري وكذلك المساهمة في خلق مناخ يساهم في نمو هذا الفكر الإبداعي.

وأضاف على هامش كلمته خلال فعاليات قمة تكني والتي تقام في مكتبة الإسكندرية اليوم أن 97٪ من الشركات المؤسسة في مصر من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساهم بثلث الناتج القومي لمصر وتوظف 38٪ من العاملين بالسوق المصري.

وتابع هذه الإحصاءات تؤكد على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمصر ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث جذب التمويلات للشركات الناشئة.

وبحسب الوزير فإن مصر ثاني أكبر دولة جذبا للاستثمارات في المنطقة، وإجمالي الاستثمارات التي جذبتها الشركات المتوسطة والصغيرة نحو 171 مليون دولار، وشهد السوق المصري 9 صفقات استحواذ

ووقعت وزارة الاتصالات مع الحكومة الفرنسية اتفاقية لإطلاق مسابقة في الإبداع وريادة الأعمال في ثلاثة تخصصات هي الرعاية الصحية والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية، بحسب الوزير.

وقال سنعلن عن تفاصيل المسابقة في منتصف أكتوبر ويتم الاعلان عن والفائزين في فبراير القادم ليتم رعايتهم من جانب شركات فرنسية كبرى.

وقال وزير الاتصالات إنه تم توقيع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليقدم خدماته من خلال مكاتب البريد ليستطيع أي صاحب مشروع تقديم أوراقه من خلال أي فرع من فروع البريد ويحصل على قرضه عبر المكتب.

وبحسب الوزير فإن الوزارة تعمل حاليا على بناء الهيكل التقني ليسمح للشركات الناشئة والشباب بناء تطبيقاتهم عليها بحيث يتم ربطها بمنظومة التحول الرقمي لتكون أداة من أدوات تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح أنه سيتم بنهاية العام الحالي الانتهاء من تدريب 10 آلاف شاب على عدد من التخصصات التكنولوجيا مثل الأمن السيبراني والبلوك تشين، وعلى أن يتم تدريب 15 ألف شاب خلال العام الجاري.