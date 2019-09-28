4 مستثمرين عرب يتنافسون للفوز بتطوير فندق شبرد

كتبت- شيماء حفظي:

تدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، 4 عروض فنية ومالية، تقدمت لطرح تطوير وإدارة فندق شبرد.

وقالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة، في تصريحات للصحفيين، إن الشركة تجري عملية فض المظاريف غدًا الأحد، بحضور المستثمرين، تمهيدًا للترسية.

وتلقت الشركة 4 عروض بينها عرضين كويتين وآخر عراقي، وعرض سعودي، بحسب حطبة.

ويأتي مشروع تطوير فندق شبرد، في إطار استراتيجية الشركة القابضة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أصولها.

وتأمل شركة ايجوث، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن يتم ترسية مشروع تطوير الفندق، على شريك له خبرة كبيرة يمكن من تشغيل فندق شيبرد مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.

وتجهز الشركة القابضة لافتتاح 6 فروع تجارية تابعة لها تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال العام الجاري.

وقالت حطبة، إن هناك فروعًا جاهزة للافتتاح، في أسيوط ومصر الجديدة وكفر الشيخ وكفر شكر والمنشية والدقي.

وأضافت حطبة، أن الشركة القابضة تبحث حاليًا مع وزارة الآثار مد مدة حق انتفاع شركة الصوت والضوء بالمناطق الأثرية.

وقالت رئيسة القابضة، إن الفنادق التابعة لن تتأثر بأزمة إفلاس شركة توماس كوك العالمية، لأنها ليست المصدر الرئيسي للسياح لتلك الفنادق، لكنها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأداء السياحي العام في مصر.

وعلقت حطبة، على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بأنه قرار جيد جدًا ويشجع الاستثمار في مصر.

وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.