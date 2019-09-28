سفير السويد: دعم 3 شركات لرائدات أعمال مصريات بنهاية قمة "تكني ساميت"

كتب- محمد علاء الدين:

قال جون بيف، سفير دولة السويد في مصر، إن السفارة بصدد اختيار 3 شركات لرائدات أعمال مصريات لدعمهن من خلال مسابقة خاصة تنظمها بالتعاون مع القمة ضمن خطة الحكومة السويدية لتطوير الشركات الناشئة ودعم الابتكار عالميا.

وأضاف في كلمته خلال الدورة الخامسة لقمة "تكني ساميت" اليوم السبت أن السويد تتبع نفس الخطوات التي تتبعها مصر في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدا على أن دور الحكومات يجب أن يركز على تسهيل العقبات وتعديل التشريعات المطلوبة لتذليل العقبات أمام الابتكار.

وبحسب بيف فإن الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة تحتاج إلى القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المخاطر، مشيرا إلى أن الدول يجب ألا تخشى التكنولوجيا الحديثة وألا تتأخر عن اللحاق بالتكنولوجيا أو التمسك بالابتكارات التي أخذت في الاندثار والتراجع.