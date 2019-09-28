"أكسا للتأمين": مصر واحدة من أكثر الأسواق نموًا في الخدمات الصحية والتأمينية

كتب- محمد علاء الدين:

قال عثمان شكري الرئيس التنفيذي لشركة أكسا للتأمين أنها بدأت خدمات "أكسا هيلث" في مصر كأول دولة في أفريقيا يتم الإعلان فيها عن الشركة المتخصصة في خدمات التأمين الطبي والصحي.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة لقمة "تكني" أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على التعاون مع الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

وتابع: أن أكسا تنظر للسوق المصرية باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق نموا على مستوى الخدمات الصحية والتأمينية في الوقت نفسه.

وقال إن شركته وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التأمين، مؤكدا أنها تطمح للتعاون كذلك مع الاتصالات في مجال الرعاية الصحية والابتكارات الذكية في هذا المجال.