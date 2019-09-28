بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الفائدة على حسابات التوفير في 3 بنوك

تعاملات في أحد البنوك

كتبت منال المصري:

تقدم البنوك حسابات توفير متنوعة أمام العملاء بهدف جذب شرائح مختلفة من المجتمع سواء حسابات توفير عادية لجميع العملاء أو حسابات للشباب أو جاريه.

ويستطيع أي عميل فتح حساب التوفير بمجرد تقديم صورة الرقم القومي مدون عليها الوظيفة.

وتعد حسابات التوفير العادية من أكثر الحسابات التي تستحوذ على أغلب الجمهور وذلك لارتفاع عائدها مقارنة بالحسابات الأخرى بشرط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما.

ويضع كل بنك حدًا أدنى لفتح الحساب وتحديد رسوم طفيفة لفتح الحساب وإقرار رسوم ربع سنوي على كل حساب توفير.

ويصدر كل بنك مع حساب التوفير بطاقة ائتمان لاستخدامها في عمليات السحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار العام.

ولجأت البنوك إلى تقسيم حسابات التوفير إلى شرائح مختلفة بهدف خفض تكلفة الفائدة على حسابات التوفير الأقل وكذلك تتباين الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

ويشرح مصراوي الشروط والفوائد على حساب التوفير العادي في البنوك العامة الثلاثة وهي الأهلي ومصر والقاهرة بعد قرار المركزي بخفض الفائدة مرتين في أخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في أغسطس والخميس الماضي.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة 1.5% في أغسطس الماضي، كما قرر الخميس الماضي خفض الفائدة 1%.

وتوضح السطور التالية أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 3 بنوك وفقًا لشريحة كل حساب.

بنك مصر:

الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه ولا يقر أي فائدة على الحساب الذي يقل عن الحد الأدنى لفتح الحساب وتبلغ الفائدة على الحساب حسب الشرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: من ( 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه) تتراوح بين 7.25% للعائد الشهري أو 7.5% للعائد ربع سنوي و7.625% للعائد النصف سنوي أو 7.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية: ( 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه) تتراوح بين 7.75% شهريا أو 8% ربع سنوي أو 8.125% النصف سنوي أو 8.25% سنوي.

الشريحة الثالثة: (50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه) تتراوح بين 8.25% شهريا أو 8.5% ربع سنوي أو 8.625% نصف سنوي أو 8.75% سنويا.

الشريحة الرابعة: (250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه) تتراوح بين 8.75% شهريا أو 9% ربع سنوي أو 9.125% نصف سنوي أو 9.25% سنوي.

الشريحة الخامسة: من 500 ألف جنيه إلى أكثر تتراوح الفائدة بين 9.25% شهريا أو 9.5% ربع سنوي أو 9.625% نصف سنوي أو 9.75% سنوي.

البنك الأهلي المصري:

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه ولا يقر البنك أي فائدة على الحسابات التي تقل عن 3 آلاف جنيه وتتباين الفائدة على حسب شرائح الحساب كالتالي:

الشريحة الأولى: ( 3001 جنيه إلى 50 ألف جنيه) تتراوح بين 7.35% شهري أو 7.45% ربع سنوي أو 7.55% نصف سنوي أو 7.75% سنوي.

الشريحة الثانية: ( 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه) تتراوح بين 8.05% شهري أو8.15 ربع سنوي أو 8.25% نصف سنوي أو 8.5% سنوي.

الشريحة الثالثة: ( 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه) تتراوح بين 8.75% شهري أو 8.85% ربع سنوي أو 9% نصف سنوي أو 9.25% سنوي.

الشريحة الرابعة: من 500 ألف جنيه إلى أكثر تتراوح بين 9.45% شهري أو 9.55% ربع سنوي أو 9.70% نصف سنوي أو 10% سنوي.

بنك القاهرة:

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه ولكن لا يقر البنك أي فائدة على الحسابات التي تقل عن 5 آلاف جنيه وتتباين الفائدة على شرائح الحسابات كالتالي:

الشريحة الأولى: (من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه) تتراوح بين 6.75% شهري أو 7% ربع سنوي أو 7.25% نصف سنوي أو 7.5% سنوي.

الشريحة الثانية: (100 ألف جنيه إلى مليون جنيه) تتراوح بين 8% شهري أو 8.5% ربع سنوي 9% نصف سنوي أو 9.25% سنوي.

الشريحة الثالثة: ( مليون جنيه إلى مليوني جنيه) تتراوح بين 9.5% شهري أو 10% ربع سنوي أو 10.5% نصف سنوي أو 11% سنوي.

الشريحة الرابعة: ( 2 مليون جنيه إلى أكثر) تتراوح بين 11.5% شهريا أو 12% ربع سنوي أو 12.5% نصف سنوي أو 13% سنوي.