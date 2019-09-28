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    أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة في بداية الأسبوع

    10:56 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة في بداية الأسبوع

    سوق للأسماك

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم السبت ليتراوح بين 24 و30 جنيهًا مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ما بين 90 جنيهًا و200 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات السوق.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات السوق.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

    واستقر سعر الجمبري الممتاز ليترواح اليوم بين 300 و350 جنيها للكيلو وهي نفس أسعار أمس.

    المأكولات البحرية السمك البلطي السمك البوري سوق العبور سوق السمك

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