تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بمستوياته أمس.

وبلغ سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، والبصل ما بين 2 و3.7 جنيه.

وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 4 و5 جنيهات، فيما بلغ سعر المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و3.7 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5.5 جنيه.

الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

تين برشومي بين 4 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و27 جنيها.