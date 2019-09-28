تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بمستوياته أمس.
وبلغ سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، والبصل ما بين 2 و3.7 جنيه.
وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 4 و5 جنيهات، فيما بلغ سعر المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين جنيهين و3.7 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5.5 جنيه.
الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البامية بين 15 و20 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
تين برشومي بين 4 و9 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 20 و27 جنيها.
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