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    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

    10:47 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

    متجر لبيع خضروات

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بمستوياته أمس.

    وبلغ سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، والبصل ما بين 2 و3.7 جنيه.

    وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 4 و5 جنيهات، فيما بلغ سعر المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين جنيهين و3.7 جنيه.

    الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

    الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5.5 جنيه.

    الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

    تين برشومي بين 4 و9 جنيهات.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 20 و27 جنيها.

    سوق الخضار أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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