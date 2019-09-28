بريطانيا تعيد أكثر من 16 ألف سائح بريطاني من عملاء توماس كوك اليوم

القاهرة- وكالات:

قالت هيئة الطيران المدني في بريطانيا اليومإنه من المقرر عودة 16700 آخرين من عملاء شركة السياحة البريطانية المنهارة توماس كوك اليوم السبت على متن 76 رحلة طيران.

وذكرت الهيئة أنها أعادت حتى الآن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعملاء الشركة المتضررين منذ أن أطلقت بريطانيا يوم الاثنين أكبر عملية إعادة لمواطنين من الخارج في أوقات السلم، بحسب وكالة رويترز.

وكانت شركة توماس كوك البريطانية للسفر والسياحة أعلنت الأسبوع الماضي إفلاسها بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها، وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعيد عملاء توماس كوك البريطانيين إلى بلادهم بعد إفلاس الشركة.