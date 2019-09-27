تراجع جديد لأسعار الذهب بمصر والجرام يفقد 10 جنيهات في يومين

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالسوق المحلي، مع هبوط أسعار الخام عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب انخفض سعر الجرام 5 جنيهات، وسجل عيار 21 اليوم 685 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وأوضح نجيب، أنه سبب الهبوط هو تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وخسر سعر الجرام 10 جنيهات في يومين.