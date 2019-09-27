البنك الأهلي: إجمالي حجم الأصول يبلغ 1.5 تريليون جنيه

كتبت - منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الجمعة، إن إجمالي حجم الأصول بالبنك تجاوزت 1.5 تريليون جنيه وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البنوك المصرية.

وأضاف البنك، أن البنك حقق زيادة في مركزه المالي ووصل إلى 178.6 مليار جنيه بقاعدة رأسمالية قدرها 92.2 مليار جنيه.

وكانت مؤسسة Asian Banker العالمية، منحت البنك الأهلي المصري جائزة " أقوى بنك مصري" وجائزة "ثالث أقوى بنك في أفريقيا" لعام 2019.

واستلم الجائزة كل من عمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، وخالد طه رئيس مجموعة عمليات الشركات وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية ممثلين عن البنك الأهلي المصري.

وأوضح البنك، أنه استطاع خلال العام الماضي اجتذاب حوالي 1.5 مليون عميل ليصل بذلك إجمالي عملاء البنك إلى نحو 12 مليون عميل قدم لهم البنك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشبع احتياجاتهم وتفي تطلعاتهم مما دفع بأرباح البنك ومركزه المالي إلى أعلى مستويات في تاريخ البنوك المصرية.

وأشار البنك إلى أن صافي أرباح البنك حققت زيادة ليصل في يونيو 2018 إلى 10.1 مليار جنيه.