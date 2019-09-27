الدولار يتراجع عالميًا وينزل من أعلى مستوى في عدة أسابيع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الدولار، عالميًا، اليوم الجمعة، لينزل من أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية في الوقت الذي يُقيم فيه المستثمرون بحذر اضطرابا سياسيا جديدا في الولايات المتحدة ويترقبون الخطوة التالية في المفاوضات التجارية مع الصين.

وبحسب وكالة رويترز، هبطت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي جرى تداوله عند 107.70 للدولار، ونزلت من ذروة أسبوعين في التعاملات الصباحية في آسيا مقابل اليورو لتستقر عند نحو 1.0921 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالتجارة، واللذين ارتفعا قليلا بفضل آمال بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد الشهر المقبل ستسفر عن إحراز تقدم.

وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.2330 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوعين أمس بعد أن قال مفاوض الاتحاد الأوروبي المعني بخروج بريطانيا من التكتل إن بريطانيا لم تقدم بعد مقترحات قانونية وعملية لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد.

وتستوعب الأسواق أيضا تحقيقا لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر. واستقر المؤشر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم عند 99.146.