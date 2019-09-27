تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر أسماك البلطي والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما ارتفع سعر المكرونة السويسي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيهين خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 24 و30 بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، بانخفاض 20 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات السوق.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، نحو 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 55 و 65 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، جنيهين خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليترواح اليوم بين 300 و350 جنيها للكيلو وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.