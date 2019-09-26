السبت.. انطلاق قمة "تيكني" للاستثمار وريادة الأعمال بالإسكندرية

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت قمة تيكني "TECHNE SUMMIT"، انطلاق الدورة الخامسة للقمة مطلع الأسبوع المقبل بمدينة الإسكندرية والتي تقام في الفترة من السبت المقبل 28 سبتمبر وحتى الاثنين 30 سبتمبر، وتستضيفها مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وبمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان من الشركة المنظمة للقمة "ماركيد Markade"، يشارك أيضا في القمة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، ويان تيسليف سفير السويد بالقاهرة.

وقمة "تيكني" هي حدث دولي يركز علي صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، حيث يهدف إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة، وفقا للبيان.

وتأتي قمة هذا العام برعاية الوكالة الألمانية (GIZ)، ومؤسسة هيفوس الدولية (HIVOS)، وشركة أكسا (AXA)، وشركة إنرشيا للإنشاءات (INERTIA CONSTRUCTION)، وصندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشهد الدورة الخامسة من القمة هذا العام تدشين أولى شبكات الاستثمار الملائكي المخصص لمنطقة البحر المتوسط والتي تجمع بدورها عددا كبيرا من شبكات ومجموعات الاستثمار الملائكي والتمويلات، علاوة علي وجود مستثمرين ملائكين من جميع أرجاء المنطقة.

وقال طارق القاضي مؤسس قمة تيكني، إن القمة التي انطلقت نسختها الأولى في عام 2015، حضرها العام الماضي ما يزيد عن 6 آلاف شخص، وشارك فيها 130 متحدثا و230 شركة ناشئة، و80 مستثمرا من حوالي 25 دولة "لتصبح الحدث الأهم والأكبر من نوعه في مصر".

وأضاف القاضي "نجحت القمة في جذب عدد كبير من خبراء التكنولوجيا والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ووفرت قنوات تواصل قوية بين هؤلاء من ناحية ورواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة من ناحية أخرى، ما سمح ببناء جسور بين المعنيين بمجال ريادة الأعمال، وسوف تشهد قمة هذا العام مسابقات عديدة للشركات الناشئة بجوائز قيمتها أكثر من مليون دولار."

وستناقش القمة على مدار أيام انعقادها الثلاثة 7 محاور رئيسية تغطي أحدث جوانب التكنولوجيا وربطها بالمجتمع وقضايا التنمية، وسيشهد كل محور عددًا من من الأنشطة تشمل موائد الحوار وحلقات نقاش، وعددا من ورش العمل، وفقا للبيان.

كما ستقام 6 مسابقات على مدار الأيام الثلاثة للقمة بجوائز قيمة تتراوح بين مائة ألف دولار ومليون دولار، ومن بينها مسابقة كأس العالم لرواد الأعمال، والتي سيتم تصعيد الفائز خلال القمة للمشاركة في التصفيات النهائية بوادي السيليكون.