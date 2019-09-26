  • عاجل:البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%

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    رئيس المصرف المتحد: خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية

    06:51 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    رئيس المصرف المتحد: خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية

    أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

    كتبت- منال المصري:

    قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% يؤكد على تحسن المؤشرات الاقتصادية.

    وأضاف أن عودة الاقتصاد المصري بقوة للأداء بشكل جيد والذي انعكس في خفض جديد للفائدة وتحسن سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.

    وخفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصبح 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة منذ بداية العام.

    وأضاف القاضي، أن خفض الفائدة يساعد المصنعين والمنتجين على الاقتراض بأسعار أفضل لدعم نشاطهم، مشيرا إلى أن خفض الفائدة يسهم أيضا في تقليل الفائدة على الاستدانة الحكومية.

    وقال إنه رغم خفض الفائدة فإن أدوات الدين الحكومية لا تزال تحتفظ بجاذبية للاستثمارات الأجنبية، مقارنة بدول نامية أخرى.

    أشرف القاضي المصرف المتحد أسعار الفائدة

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