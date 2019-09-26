قطاع الأعمال تفتتح مول "صيدناوي" بالعتبة بعد تطويره بمشاركة القطاع الخاص

رئيس البورصة: نعمل على تحسين بيئة التداول في سوق المال

كتبت - شيماء حفظي:

افتتح وزير قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للسياحة والفنادق مول "صيدناوي" في منطقة العتبة بعد تطويره.

وقالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال حفل الافتتاح إنه تم تطوير الفندق بالشراكة مع شركة لافيت إيجيبت بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه تحملها المطور.

وأضافت أن عقد الشراكة بين الشركة وصيدناوي لبيع المصنوعات ينص على تمتع الشريك بحق انتفاع لمدة 20 عاما مقابل حد أدنى مضمون من الإيرادات 6.5 مليون جنيه تزيد 5% سنويا.

وقالت حطبة إن عملية تطوير المول راعت الحفاظ على الطابع التاريخي للمول الذي صممه مصمم برج إيفل في باريس.

وأضافت "استعنا بمتخصص من وزارة الآثار للحفاظ على طابع المول التاريخي".

وتابعت "ربما في المستقبل يتم إضافة نشاط الترفيه كالمولات والسينما كمكمل للنشاط التجاري".