رئيس البنك الأهلي لمصراوي: 640 مليار جنيه حصيلة الشهادات البلاتينية

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إجمالي مبيعات شهادات الاستثمار "البلاتينية بأنواعها المختلفة"، التي يصدرها البنك، بلغت 640 مليار جنيه من إجمالي ودائع تقترب من 1.3 تريليون جنيه بالبنك حتى الشهر الجاري.

ويقدم البنك الأهلي شهادات بلاتينية لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت تتراوح بين 14% سنويا عن الشهادات التي يصرف العائد عليها شهريا، و14.25% للشهادات التي يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

وقرر البنك الأهلي اليوم الخميس، تثبيت العائد على هذه الشهادات ليبقى دون تغيير، وذلك بعد قرار البنك المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتصبح 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

كما يطرح البنك الأهلي عبر فروعه، شهادة الاستثمار "ب" لصالح بنك الاستثمار القومي، بفائدة 14.75% يصرف العائد شهريا لمدة عام.

وأكد هشام عكاشة أن قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة يساهم في تقليل التكلفة على المشروعات سواء التي يسعى أصحابها لتنفيذ توسعات رأسمالية جديدة، أو المشروعات المقترضة بالفعل والعائد على قروضها مرتبط بسعر الفائدة الأساسية "الكوريدور" بالمركزي.