البنك الأهلي يبقي أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد دون تغيير

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إن البنك قرر إبقاء أسعار الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائدة كما هي دون تغيير، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.

وبعد قرار البنك الأهلي تستمر أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي عند مستوى 14% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات، و14.25% كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

وكان البنك الأهلي خفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بنسبة 1% الشهر الماضي، بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة 1.5% في 22 أغسطس.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، إلى مستوى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، موافقا توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، مع انخفاض معدلات التضخم وانخفاض الفائدة في كثير من أسواق العالم.

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