خسائر شيني للخزف والصيني تقفز إلى نحو 60 مليون جنيه العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت خسائر الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) خلال العام المالي الماضي لتسجل 59.7 مليون جنيه مقابل 13.4 مليون جنيه، بنسبة زيادة 345.5%، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة اليوم الخميس.

وهبطت المبيعات خلال العام المالي الماضي، إلى 247.8 مليون جنيه، مقابل 305.9 مليون جنيه، كما تراجعت الصادرات خلال العام المالي الماضي إلى 29.8 مليون جنيه، مقابل نحو 58 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وقالت الشركة، إن تراجع المبيعات وبالتالي الخسائر في الأرباح، نتيجة عدة أسباب بينها ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بأسعار البيع.

كما ساهم ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة غير طبيعية منذ قرار التعويم خاصة استهلاك الغاز الكثيف في منتجات الشركة، وزيادة أسعار الكهرباء، ومستلزمات الإنتاج والخامات، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة أن تراجع قيمة الصادرات بسبب توقف سوق التصدير إلى سوريا والعراق واليمن، وانخفاض قيمة الصادرات إلى ليبيا والسودات ولبنان والأردون، للظروف التي تمر بها المنطقة، ووجود منافسة عالمية لمنتجات الشركة مع منتجات الصين والبرازيل وتركيا.

كما ساهم تقادم الآلات والمعدات وكثرة الأعطال والتوقفات نتيجة عدم استمرار أعمال الصيانة، في زيادة تكاليف الإنتاج مقابل المبيعات.

وتسعى الشركة لترشيد استهلاك الغاز، حيث وفرت خلال العام المالي الماضي، نحو 16 مليون جنيه، نتيجة إغلاق بعض الأفران وتشغيلها وقت اللزوم، بحسب البيان.

وتعمل الشركة على تشغيل خط البورسلين، الذي تم التعاقد عليه بكامل إنتاجيته والذي من المتوقع أن يؤثر في نتائج الأعمال، من خلال زيادة المبيعات والربحية.

وتقول الشركة، إن هناك فرصا قد تساعها على تحسين الأوضاع من خلال تحديث الآلات وعمل الصيانة اللازمة للقضاء على الأعطال وزيادة الإنتاج وبالتالي تقليل التكلفة.

وكانت الشركة تحولت إلى الخسارة، في العام المالي 2017-2018، بعد 4 سنوات من تراجع الأرباح.

وتمتلك شيني، 3 مصانع لتصنيع السيراميك، والأدوات الصحية "حمامات"، والأدوات المنزلية "بورسلين"، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكان أشهر منتجات الشركة، أطقم الصيني المميزة التي تحمل اسم "روميو وجوليت".

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