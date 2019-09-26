طارق عامر: رئاسة السيسي لمجلس المدفوعات تعكس اهتمام الدولة بالتحول الرقمي

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر تنبهت إلى أهمية التحول الرقمي وما يتبعه من آثار إيجابية متنوعة على الاقتصاد القومي والقطاع المصرفي، في ظل التطور الكبير والمتسارع في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أن اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة المدفوعات يظهر بشكل جلي في تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلس القومي للمدفوعات الذي تأسس في فبراير 2017 ويضم في عضويته جميع الوزرات والجهات السيادية ذات الصلة بهدف تقليل استخدام أوراق النقد خارج الجهاز المصرفي ودعم تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.

وقال عامر في كلمته أمام منتدى التحول الرقمي في المصارف، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، إن التطور التكنولوجي الكبير يفرض على القطاع المصرفي السعي لمواكبة التغيرات المتلاحقة في هذا المجال وبذل جهدا مضاعفة لتلبية احتياجات العملاء بالكفاءة والفعالية المطلوبة وتحقيق التحول الرقمي المنشود.

وأضاف أن المجلس القومي للمدفوعات قام في أولى جلساته بوضع الإطار العام للتحول إلى نظام المدفوعات وفقا للمعايير الدولية المتعرف عليها ومع مراعاة المتغيرات المحلية.

وقال إن المركزي أعد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يتضمن بابا كاملا مستحدثا يختص بنظم وخدمات الدفع بهدف توفير الأساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ومنهج تحول تدريجي مدروس ويراعي الاعتبارات الواقعية ويتبني أفضل المعايير دولية بشأن الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن المركزي أصدر قانون رقم 18 لسنة 2019 قانون بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي في أبريل الماضي بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية ملزما لكل من القطاع العام والخاص ويسهم في رفع مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.

وشارك في المنتدى الذي يعقد على مدار 3 لأيام في شرم الشيخ محمد الأتربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.