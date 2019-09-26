القلعة تتحول للخسارة في النصف الأول رغم زيادة الإيرادات

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة القلعة للاستشارات المالية للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من زيادة إيراداتها.

وارتفعت إيرادات شركة القلعة للاستشارات المالية، خلال النصف الأول من العام بنسبة 11% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.

وقالت الشركة في البيان، إن زيادة الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام، نتيجة الأداء القوي لشركة طاقة عربية التي ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 33% خلال نفس الفترة في ضوء نمو حجم أنشطة توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء.

كما ساهم ارتفاع الطلب على محطات الغاز الطبيعي، وزيادة معدلات الكفاءة التشغيلية بمحطة الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، في زيادة الإيرادات.

وسجلت الشركة، خلال النصف الأول من العام، صافي خسائر بقيمة 449.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 73.4 مليون جنيه.

وفي أداء الربع الثاني من العام، تحولت الشركة للخسارة بقيمة 278.2 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 256.9 مليون جنيه.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة شهور (أبريل – يونيو) بنسبة 8% لتسجل 3.5 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركة طاقة عربية بدأت جني ثمار جهود شركة القلعة، وتسطر صفحة جديدة من مسيرة نموها، في ضوء ارتفاع الطلب على خدمات توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء وسط اهتمام متزايد من الحكومة بتطوير سياسات الطاقة في مصر.

وأضاف أن القلعة شهدت ارتفاع المساهمة الإيجابية لمحطة الطاقة الشمسية ببنبان في إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك.

وقال هيكل، إن الإدارة تعتزم مواصلة التوسع بأنشطة توزيع الغاز الطبيعي وتجري حاليًا مجموعة من المفاوضات لربط مجموعة من المدن الجديدة الواقعة داخل الامتيازات التابعة للشركة بشبكة الغاز الطبيعي، بالتوازي مع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية ببنبان في فبراير 2019، وبلغت إيرادات تشغيله بقيمة 66 مليون جنيه تقريبًا خلال خمسة أشهر فقط من تشغيله، وسجل أرباحا تشغيلية بقيمة 60 مليون جنيه تقريبًا خلال نفس الفترة.

وتابع هيكل أن سبتمبر 2019 شهد تشغيل جميع وحدات مشروع الشركة المصرية للتكرير بعد تشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني المتبقية، وأن الشركة تعمل حاليًا على تنمية الطاقة التشغيلية تمهيدًا لبدء التشغيل التجاري خلال الربع الأخير من العام الجاري، علمًا بأن المشروع قام بالفعل بتوريد أكثر من 700 ألف طن من المنتجات البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفيما يتعلق بأداء الربع الثاني، قالت الشركة في بيانها، إنه يعكس توقعات الإدارة التي أعلنتها خلال الربع الأول من العام الجاري بشأن تأثر مصنع أسمنت التكامل في السودان بارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة المستخدمة في تشغيل المصنع، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني.

وقال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن الشركة أصبحت أكثر استعدادًا مع الإطلاق المرتقب لمشروع المصرية للتكرير مع بداية الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما سيعزز قدرة القلعة على التحوط من أية مخاطر ناتجة عن عدم استقرار الأسواق التي تعمل بها.

وأضاف، أن التحول للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري، يرجع إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2018 تضمنت أرباحًا غير نقدية بقيمة 919.6 مليون جنيه ناتجة عن استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز، بالإضافة إلى أرباحًا أخرى متعلقة بأنشطة الاستحواذ وإعادة الهيكلة.

وقال إن إدارة الشركة، أصبحت أكثر ثقةً في قدرة جميع شركاتها التابعة بمختلف القطاعات على المساهمة بشكل ملحوظ في تنمية الأرباح المجمعة لشركة القلعة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.