أسعار النفط تستقر عند مستوى 62 دولارا للبرميل

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.36 دولار للبرميل منخفضة 3 سنتات أو 0.05% مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04% إلى 56.47 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار برنت 3.6% منذ إغلاق، الاثنين الماضي، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7% في نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر الجاري على منشأتي إنتاج في المملكة.

ولقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط، وفقا للوكالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بعد يوم من توبيخ لاذع وجهه للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب بشدة في إبرام صفقة وإن الصفقة "قد تحدث في موعد أقرب مما تظنون".

كما وقع ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقا تجاريا محدودا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو 7 مليارات دولار سنويا.

ويقول محللون إن هناك عوامل محدودة لدفع العقود الآجلة للخام للارتفاع أكثر.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، أمس الأربعاء، لأدنى مستوياتهما منذ الهجوم على السعودية.