تعيين الدفعة الأولى من مبادرة "وظيفة تك" بمتوسط راتب 4 آلاف جنيه شهريًا

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت أكاديمية فنون التسويق الرقمي DM Arts اليوم الأربعاء، بدء تعيين الدفعة الأولى من مبادرة "وظيفة تك" التي ينفذها المعهد القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال بيان إنه تم استيفاء كافة مراحل المبادرة حيث حصل المتدربين والبالغ عددهم 15 متدربًا في نهاية البرنامج على فرصة عمل بمتوسط راتب 4 آلاف جنيه شهريًا في عدد من كبرى الشركات الرائدة في مصر والمملكة العربية السعودية، بعد أن أتموا 3 أشهر من التدريب.

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "وظيفة تك" للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ديسمبر الماضي، بهدف تدريب الراغبين من الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المبادرة لزيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ويمنح بنك ناصر الاجتماعي تكلفة البرنامج التدريبي من خلال قرض بدون فائدة، بحيث يسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال أحمد صبري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق الرقميفي البيان إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من منظومة التنمية الاقتصادية الرقمية في مستقبل مصر ونحن نعي تماماً أهمية دورنا كمتخصصين من القطاع الخاص في تعزيز أدوات الثروة البشرية ذو المميزات التنافسية للكوادر المصرية.

وأضاف أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال مبادرة وظيفة تك ترسم ملامح مشرقة للثروة البشرية المتميزة في مصر.

وأضاف أن دور القطاع الخاص في هذه المبادرة يعتمد على أساس نقل الخبرات المتميزة للمتدربين وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

وأعلن صبري الاستعداد لبدء حملة ضخمة للتسويق للمبادرة في كافة أنحاء الجمهورية وتنظيم فاعليات التوظيف المتميزة لإرساء نتائج المبادرة ضمن المجهودات الكبيرة للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في دعم رؤية مصر 2030.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم تكلفة البرنامج التدريبي من خلال قرض بدون فائدة، ىيسدده المتدربون بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى 3 سنوات.

ويتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و 40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه، حسبما أعلن في بداية المبادرة.

وتختلف تكلفة التدريب باختلاف التخصص، وتوفر المبادرة لمختلف القطاعات والشركات فرصة جيدة لتلبية احتياجاتهم من التوظيف، وتتولى الشركات مسؤولية اختيار المتدربين، وتوفير التصميم الفني للبرنامج التدريبي وتوظيف المتدربين في نهاية البرنامج، حيث لا تقل مدة عقود التوظيف التي تقدمها الشركات للمرشحين المؤهلين عن سنة.

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