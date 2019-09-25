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    تعيين عبد العزيز الشريف قائمًا بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات لمدة عام

    12:17 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    تعيين عبد العزيز الشريف قائمًا بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات لمدة عام

    عبد العزيز الشريف

    القاهرة- مصراوي:

    أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بندب المستشار التجاري عبد العزيز الشريف للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات لمدة عام.

    وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن هذا القرار يأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة للاستعانة بكوادر شابة في مواقع قيادية للمساهمة في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق امام الصادرات المصرية.

    وبحسب البيان فإن عبد العزيز الشريف، حصل على ماجستير ودكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة برشلونة، وقد عمل بالمكاتب التجارية بسفارات مصر في كل من روما وميلانو وبرشلونة ووارسو.

    هيئة تنمية الصادرات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عبد العزيز الشريف

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