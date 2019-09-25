"كريم" توسع نطاق عملها في العراق وتطلق خدماتها بالموصل

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة كريم، منصة الإنترنت العاملة في مجال التنقل والتوصيل والخدمات المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أطلقت خدماتها في محافظة الموصل بدولة العراق.

وأضافت الشركة أن خدماتها كانت بداية تقتصر على خدمات التنقل فحسب، إلا أنها تعتزم إطلاق مجموعة خدماتها الكاملة تماشياً مع رؤية الشركة والتي تتمثل بتحويل التطبيق إلى تطبيق شامل يُستخدم يومياً في المنطقة.

وذكرت "كريم" أنها تمكنت من تحديد بعض الفروق المحلية بفضل تواجدها في السوق العراقية منذ يناير 2018، وعملت على تطوير بعض الحلول مثل رسم الخرائط لأكثر من 15 ألف موقع، واستحداث طريقة أكثر سهولة للحجز تسمح للعملاء بطلب السيارة عن طريق تطبيق الواتساب.

وأشارت إلى أنها ستقدم خيارات التنقل التي تعتمد على التكنولوجيا، في سوق تفتقر بشدة إلى البنية التحتية للنقل، وسيستفيد بذلك الاقتصاد المحلي من فرص جديدة ومرنة لكسب الدخل، ومن فرص العمل المباشرة. وسيشكل أيضاً دخولها سوق الموصل حافزا لشركات الإعلانات لاعتماد الشركة على الوسائل التقليدية في أغلبية جهود التسويق، بحسب البيان.

وقال محمد الحكيم، المدير العام لكريم في العراق، إن العراق تخوض حالياً مرحلة من التحولات والتغييرات في ظل إعادة بناء البنية التحتية وعودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف أن "كريم" تؤمن، بمجرد دخولها أحد الأسواق، عددا هائلا من فرص العمل، بالإضافة إلى حلول النقل التي تسهل عمليات التنقل والتوصيل، معربا عن تمنّيه بأن تحذو شركات أخرى حذو "كريم" وتدخل أسواق العراق.