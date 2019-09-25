التنظيم والإدارة ينظم ورشة لـ 10 وزارات حول كيفية التعامل مع تطبيق تحديث بيانات العاملين

القاهرة- مصراوي:

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورشة عمل استمرت لمدة يومين لعدد من موظفي الموارد البشرية في 10 وزارات لتدريبهم على التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين.

وقال بيان من الجهاز اليوم الأربعاء إنه هذا يأتي في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا الذي ينفذه الجهاز.

وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن أهداف المشروع أهمها الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار الشيخ، إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا، إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري كقاعدة المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات وبالطبع تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية لأي موظف في ديوان الوزارة مثل الندب والإعارة والإجازة والترقية والمعاش.

وأضاف الشيخ، أن أي تعديل يتم إجراؤه في الوزارة أو الوحدة أو الجهة يعدل تلقائيا على قاعدة البيانات المركزية بالجهاز، والتي تصدر بدورها تقرير دوري بجميع التعديلات التي تطرأ على قواعد بيانات وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقال البيان إنه في نهاية الورشة سلم الجهاز ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول وماسح ضوئي و "APN (Access point name)"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وتعمل الوزارة في المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في تحديث بيانات الموظفين العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات وعقب الانتهاء من ذلك سيتم البدء في المرحلة الثالثة بالمحليات.

وشارك في الورشة وزارات القوى العاملة وشئون الهجرة والمصريين في الخارج والبيئة وقطاع الأعمال العام والكهرباء والطاقة والأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والنقل وشئون مجلس النواب والتجارة والصناعة، بحسب البيان.