المالية: طرح كميات إضافية من "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام خضر رئيس مصلحتي "الخزانة" و"سك العملة" بوزارة المالية، إنه تم طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، بمناسبة العام الدراسي الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف خضر أن طرح هذه الكميات من "الفكة" يأتي تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق، وغيرها بالقاهرة والمحافظات.

وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويًا في إطار خطة تتضمن إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأضاف أنه يتم توزيع "الفكة" بالمحافظات بالتعاون مع هيئة البريد والبنوك؛ بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتلافي أي اختناقات.

وقالت وزارة المالية في بيانها، إنه يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا.

وأضافت أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.

وذكرت المالية أنه يتم أيضا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وكانت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية أتاحت مُنذ فترة ماكينة لـ"الفكة" بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة، لتكون منفذًا جديدًا لتوفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك احتياطيا من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لدى مصلحة "سك العملة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وأنه يتم تشغيل جميع ماكينات "سك العملة"، وإجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة؛ بما يُسهم في تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية.

وأوضحت أن هناك تنسيقا دائما مع البنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.

وأعلن شريف حازم أن مصلحة سك العملة تعمل حاليا على تصميم وتنفيذ مجموعة من العملات التذكارية التي تؤرخ للأحداث الهامة مثل ذكرى 100 عام على تأسيس بنك مصر، وكذلك ذكرى تأسيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتأريخ المناسبات والأحداث.