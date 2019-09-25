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    أسعار السمك والمأكولات تستقر في سوق العبور اليوم

    11:21 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    أسعار السمك والمأكولات تستقر في سوق العبور اليوم

    سمك

    القاهرة – مصراوي:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوى أسعار أمس.

    ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري لستراوح بين 40 و50 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 5 و65 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

    ويتراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    سمك البلطي سمك البوري أسعار السمك

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