البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء بعد هبوط حاد في 3 جلسات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال تعاملات الجلسات الثلاثة الماضية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13330 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وكانت البورصة واصلت أمس الثلاثاء تراجعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب، وإقبال من المصريين والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.2% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13170 نقطة.