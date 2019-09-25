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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء بعد هبوط حاد في 3 جلسات

    10:34 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء بعد هبوط حاد في 3 جلسات

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال تعاملات الجلسات الثلاثة الماضية.

    وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13330 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

    وكانت البورصة واصلت أمس الثلاثاء تراجعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب، وإقبال من المصريين والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.2% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13170 نقطة.

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