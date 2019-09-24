فيديوجرافيك- حكاية إفلاس عملاق السفر البريطانية "توماس كوك"

القاهرة- مصراوي:

أثار إفلاس شركة توماس كوك البريطانية عملاق السفر، صدمة كبيرة في أوساط القطاع السياحي خلال اليومين الماضيين.

وأدى إعلان إفلاس الشركة إلى ارتباك كبير في حركة السياح والطيران لعدد كبير من السياح الذي يقضون إجازاتهم حول العالم.

في هذا الفيديو جرافيك يقدم مصراوي شرحا سريعا لحكاية إفلاس الشركة العملاقة.

اقرأ أيضًا:

لماذا انهارت شركة توماس كوك العملاقة للسياحة؟ (سؤال وجواب)

وكيل توماس كوك في مصر: إلغاء حجوزات 25 ألف سائح بعد إفلاس الشركة

"سقوط اضطراري".. إفلاس توماس كوك (تغطية خاصة)

أقدم شركة سياحة بالعالم.. ما هى شركة توماس كوك التي ضربها الإفلاس؟