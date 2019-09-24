"فاروس" تحصل على موافقة الرقابة المالية لمزاولة "الشورت سيلينج"

القاهرة- مصراوي:

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، على منح شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ترخيصا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المعروفة باسم "الشورت سيلينج"، بحسب بيان من شركة فاروس اليوم الثلاثاء.

وقالت فاروس إن الموافقة جاءت وفقًا لأحكام قرار الهيئة رقم 268 لسنة 2019، والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقال علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة: "تأتي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم فاروس لخدمة الشورت سيلينج في إطار استراتيجية الشركة لمزاولة الأنشطة الجديدة وتنويع محفظة خدماتها التي توفرها داخل مصر وخارجها لتلبية كافة متطلبات عملائها الحاليين والمستهدفين".

وأضاف أن "هذه اﻵلية تُعَد جديدة في مصر، إلا أنها موجودة منذ فترة طويلة في اﻷسواق الخارجية."

وكان خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قال إن الهيئة أعطت الضوء الأخضر لانطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج" بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، بحسب بيان من الهيئة الخميس قبل الماضي.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية في فبراير الماضي قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019، بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة، وشركة الإيداع المركزي، بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بالآلية، وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.

وتتيح آلية الاقتراض بغرض البيع للأوراق المالية "شورت سيلينج" للعميل اقتراض عدد من الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.