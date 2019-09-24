مصر تشارك في إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد

القاهرة – مصراوي:

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تشغل أيضا منصب رئيس مجلس وزراء الشؤن الاجتماعية العرب، في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء الفقر متعدد الأبعاد 2030 الذي أقيم ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة.

وقالت الوزارة خلال الفعاليات، إن مصر حرصت بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية، على رعاية إطلاقه، تأكيدا على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم اقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019 يوجه رسالة إلى العالم تؤكد على العزم العربي على المضي قدما في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030.

وقالت إنه "في إطار حرص مصر علي التصدي للفقر متعدد الابعاد لم تكتف بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني وإتاحة دعم للمشروعات الصغيرة، وأطلق الرئيس مبادرته حياه كريمة لرفع مستوي البنية التحتية في القرى الأكثر فقرا وتحسين جوده ونوعيه الحياه في أفقر المحافظات".