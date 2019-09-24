أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري لستراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 5 و65 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.