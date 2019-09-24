خسائر أوراسكوم للاستثمار ترتفع 8.6% في النصف الأول من العام

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت خسائر شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 8.6% مع تراجع إيرادات التشغيل.

وأظهرت بيانات قائمة الدخل الجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، تسجيل الشركة صافي خسائر بقيمة 153.5 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام مقابل 141.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات التشغيل في القوائم المالية، إلى 792.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 823.5 مليون جنيه خلال النفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات القطاعين المالي والعقاري بشكل ملحوظ، حيث بلغت إيرادات النشاط العقاري نحو 29.8 مليون جنيه مقابل 32.6 مليون جنيه.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت خسائر الشركة إلى 74.6 مليون جنيه، مقابل 19.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات التشغيل خلال الفترة من "أبريل إلى يونيو" إلى 383.4 مليون جنيه مقابل 415 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.