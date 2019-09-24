أسعار الخضر والفاكهة تستقر بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

وتراجع سعر كيلو المانجو العويس 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و27 جنيهًا، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.