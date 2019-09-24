أوراسكوم للتنمية لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا على أعمالها بعد إفلاس توماس كوك

القاهرة- مصراوي:

توقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر اليوم الثلاثاء، عدم تأثر أعمالها الفندقية بعد إعلان شركة توماس كوك البريطانية للسياحة، إفلاسها أمس.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال السفر والسياحة أمس إفلاسها بسبب تراكم الديون، إذ بلغت ديونها 1.7 مليار جنيه استرليني.

وقالت أوراسكوم للتنمية في بيان صحفي مرسل للبورصة إنها حصلت بالفعل دفعات مقدمة من شركة توماس كوك المخصصة لمشروعي إنشاء وتطوير فندفين معها.

وفي ديسمبر الماضي وقعت أوراسكوم للتنمية اتفاقة مع توماس كوك لمشروعي تجديد وإنشاء فندقين.

وأضافت أوراسكوم في البيان أنه جاري الانتهاء من عمليات بناء الفندق الجديد، الذي سيكون تحت اسم "كاسا كوك" بطاقة استيعابية 100 غرفة فندقية، ومن المخطط افتتاح الفندق بنهاية أكتوبر المقبل.

وبحسب البيان فإن الشركة انتهت من تجديد فندق "أرينا" إن بالجونة بطاقة استيعابية 144 غرفة فندقية وتغيير علامته التجارية لتصبح كوكس كلوب، وتم افتتاح الفندق في أغسطس الماضي.

وبحسب بيان اليوم فإن توماس كوك لا تملك أي حصص ملكية في أي الفندقين اللذان يحملان العلامة التجارية لها، مشيرًا إلى أن كلا الفندقين يخضعان لإدارتها.

وقالت الشركة إنه فيما يتعلق بتأثير إفلاس توماس كوك على أعمال الشركة، فإنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا وذلك لقدرتها على ملئ غرف الفنادق عن طريق شركات سياحية أخرى.

وبحسب البيان يبلغ عدد الغرف المخصصة لشركة توماس كوك 244 غرفة، من إجمالي محفظة المجموعة من الغرف الفندقية والتي تضم 7082 غرفة.

وقال البيان إن هذا يعني أن التأثير على الأجر القصير غير ملحوظ.

وأضاف البيان أن الإيرادات الخاصة بتوماس كوك تبلغ 1.4% من إيرادات فنادق الجونة، ولا تمثل 1.2% من إيرادات فنادق المجموعة داخل مصر و0.8% من إيرادات فنادق المجموعة.

وقال البيان إن المجموعة ستعمل بشكل جاد من أجل ضمان تسويق الفنادق بالطريقة التي تضمن تحقيق العائدات الاستثمارية المخططة بما يتماشى مع توقعات الشركة وتقديراته.

وتأثرت مصر من إفلاس كوك، بعد إلغاء 25 ألف حجز للسياح في مصر حتى أبريل 2020، حسبما أعلن الوكيل المشغل للشركة في مصر، حسام الشاعر، لوكالة رويترز.

وتعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والامارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي قامت بتطويرها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.

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