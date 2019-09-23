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    شركة فيليب موريس مصر تطلق حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة

    08:11 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    شركة فيليب موريس مصر تطلق حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة

    حملة لمكافحة تدخين الشباب تحت 18 سنة

    القاهرة- مصراوي:

    أطلقت شركة فيليب موريس مصر، حملة مكافحة التدخين للشباب الأقل من 18 سنة، وذلك للعام الرابع، بحسب بيان من الشركة، اليوم الاثنين.

    وقالت الشركة، إن الحملة ينفذها فرق توعية من الشباب تابعة للشركة تم تدريبهم على أحدث طرق التواصل الاجتماعي في كيفية التعامل مع المواطنين، وأصحاب منافذ البيع للرد على أي استفسارات فيما يتعلق بأهداف الحملة للتأكيد على ضرورة التزام البائعين بعدم بيع منتجات التبغ والسجائر لمن هم دون السن القانونية.

    وأضافت أن ستحرك عدة فرق في زيارات ميدانية بالمحافظات للتوضيح وتحفيز المسئولين عن منافذ البيع والأكشاك على ضرورة اتباع وتطبيق مواد القانون في عدم بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، وتوزيع ملصقات برسائل واضحة "أقل من 18 مش حبعلك، مش حتشتري".

    وقالت الشركة إنها تحذر دائما من مخاطر التدخين، وإنها لذلك تسعى لمنع بيع أي منتجات لمن هم دون السن القانونية حتى لا يسهل حصولهم على هذه المنتجات قبل أن تكتمل رؤيتهم بما يرونه مناسبا لهم.

    وكانت الحملة قد شهدت انطلاق ثلاث مراحل خلال أعوام 2014، 2015، 2016 شملت 200 مركز شباب، و3000 منفذ للتوزيع في 25 محافظة على مستوى الجمهورية ومحطات المترو في القاهرة والجيزة والمحطات الواقعة على طول خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية، بحسب البيان.
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    حملة لمكافحة تدخين التدخين شركة فيليب موريس مصر مواقع التواصل الاجتماعي

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