"بلتون" تقعد مؤتمرا في دبي للترويج لفرص الاستثمار في مصر

القاهرة- مصراوي:

تعقد شركة بلتون المالية القابضة مؤتمرها Beltone Access مطلع الأسبوع المقبل، في مدينة دبي بالإمارات، بمشاركة ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية المصرية، وبحضور نحو 17 صندوق استثمار سيادية، وعالمية وخليجية بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.

وقالت بلتون في بيان اليوم الاثنين، إن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو إحاطة المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية بدولة الإمارات وكذلك الصناديق العالمية بكافة التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات والشركات المدرجة في مصر مما يساهم في دعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الحوار المشترك،

وسيلقي المؤتمر الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم احتواء الضغوط التضخمية وتباطأ التضخم بشكل كبير إلى 7.5 ٪ في أغسطس 2019، من متوسط قراءة بلغ 14.4 ٪ في عام 2018 مما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس منذ التعويم والذي يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار. كما حقق الاقتصاد أعلى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% بين الأسواق الناشئة، بحسب البيان.

وتعد القوة المكتسبة للجنية المصري حيث يعد أفضل العملات أداءً في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة 5٪ منذ ديسمبر 2018 من أهم نتائج الاجراءات الإصلاحية، وفقا للبيان.

ومن الجدير بالذكر ان شركة بلتون المالية القابضة قامت بتنظيم العديد من اللقاءات الاستثمارية خلال السنوات الماضية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وانجلترا بالتعاون مع بورصة لندن والبورصة المصرية بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر.

و تعقد حاليا مؤتمرها Beltone Access بصفة دوريه بواقع مؤتمر على الأقل كل شهرين لدعم الاستثمار في البورصة المصرية و الاقتصاد المصري بصفة عامة.