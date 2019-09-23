أسعار الفول تنخفض 10% مع تراجع الدولار ووفرة المعروض

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول المستورد تشهد في الوقت الحالي انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت بنسبة تتراوح بين 7 و10% منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف الباشا، في تصريحات لمصراوي، أن سعر كيلو الفول المستورد انخفض في سوق الغلال، ليتراوح حاليا بين 9 و12 جنيها، مقابل 11 و13 جنيها الشهر الماضي، أي انخفض بنحو 2000 جنيه في الطن.

وهو ما اتفق معه محمد سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، قائلا إن "أسعار الفول تتراجع بشكل تدريجي وملحوظ منذ بداية الشهر بسبب توافر الفول بشكل كبير في الأسواق، وقلة الطلب عليه".

وأرجع الباشا، انخفاض الأسعار إلى تراجع سعر الدولار الذي أثر في سعر الفول المستورد بشكل كبير، بالإضافة لزيادة المعروض، وتراجع الطلب على الفول نتيجة تعاقد التجار على كميات كبيرة من الفول المستورد، حيث يعد شهر سبتمبر هو موسم الحصاد العالمي.

وفقد سعر الدولار، نحو 162 قرشا من قيمته أمام الجنيه في البنوك خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة 9%.

وذكر سليمان، أنه في المقابل ارتفعت أسعار الفول البلدي، بنحو 4 جنيهات لتتراوح بين 19 و24 جنيها، مقابل 18 و20 جنيها في مايو الماضي.

وتستورد مصر ما بين 85 و90% من استهلاكها من الفول سنويا، وتنتج نحو 10% فقط من استهلاكها، وهو ما يكفي لمدة شهرين فقط، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير ما جعل الأسعار في مصر عُرضه للتأثر بأي أزمات عالمية، أو تغيرات في سعر الدولار، بحسب الباشا.

وأضاف الباشا، أن مصر تستورد، ما بين 35 و50 ألف طن في الشهر ليكفي الاستهلاك المحلي.

وكانت أسعار الفول ارتفعت في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تراوح سعر كيلو البلدي بين 22 و30 جنيهًا، والمستورد بين 15 و19 جنيهًا نتيجة تراجع الإنتاج العالمي من الفول خلال الموسم الماضي.