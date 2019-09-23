لماذا هبطت أسعار الأرز بشكل كبير في السوق المصري هذا العام؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأسعار الأرز تراجعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، نتيجة وفرة كبيرة من الكميات بالأسواق مع تراجع الطلب، بحسب ما قاله متعاملون في تجارة الأرز، لمصراوي.

وهبط سعر طن الأرز الشعير من 6 و7 آلاف جنيه إلى سعر يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه، خلال الأشهر الماضية.

وقال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار الأرز تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام مما أدى إلى وفرة من المعروض تفوق الاحتياج بالأسواق.

وقررت وزارة الري، في مارس الماضي، زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يتحمل الجفاف نوعا ما، كما توسعت وزارة التموين في الاستيراد في الفترة الأخيرة.

وتابع النجاري، "بالإضافة إلى الكميات التي تم استيرادها من قبل وزراة التموين، كل هذا أدى إلى تراجع الأسعار".

وأضاف النجاري، لمصراوي، أنه تم استيراد كميات من الأرز الشعير هذا العام بنحو 900 ألف طن.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الكميات الموجودة من الأرز بعد زيادة المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 6 ملايين طن أرز أبيض.

وتابع رئيس شعبة الأرز، "يعني ذلك أن الكيمات المتوفرة هذا العام من الأرز الأبيض ضعف حجم الاستهلاك المحلي".

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الأرز نحو 3 ملايين طن، وفقا لقول شحاته.

ونتيجة التراجع الكبير في الأسعار قررت وزارة التموين وقف الاستيراد خلال العام الحالي، نظرا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي.

وتوقع شحاته أن تقلل وزارة الري المساحة المنزرعة من الأرز العام القادم، نظرا لتوافر الكميات الكبيرة التي ستغطي الاحتياج حتى عامين قادمين.

"الكميات التي لدينا تكفي احتياجات السوق لمدة عامين متتاليين بخلاف محصول العام المقبل، الذي لم يزرع بعد"، وفقا لقول شحاته لمصراوي.

وقال رئيس شعبة الأرز، إن أسعار الأرز ستستقر في الأسواق خلال الفترة القادمة بعد الهبوط الكبير التي شهدته سابقا.

وسجل سعر طن الأرز الشعير الحالي رفيع الحبة بين 3200 و3300 جنيه، وسعر طن الأرز العريض الحبة بين 4 آلاف جنيه و4300 جنيه، بحسب ما قاله مجدي الوليلي، رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي.

وسجل سعر طن الأرز الأبيض بين 5200 و6200 جنيه، وفقا للوليلي.

اقرأ أيضًا:

انخفاض كبير في أسعار الأرز الشعير والطن يفقد أكثر من ألف جنيه

أسعار أرز الشعير تتراجع بقيمة تصل إلى 300 جنيه في الطن خلال أسبوعين

أسعار الأرز الشعير تنخفض 400 جنيه في بداية أغسطس مع ظهور المحصول الجديد

تراجع كبير في أسعار الأرز والطن يفقد 900 جنيه في شهر ونصف