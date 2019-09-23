"شنايدر إلكتريك" توقع اتفاقية مع الحكومة لتسوية متأخرات دعم الصادرات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمغرب العربي، إن الشركة وقعت قبل نحو أسبوعين، اتفاقا مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل تسوية متأخرات دعم الصادرات لدى الحكومة.

وأضاف ردا على سؤال لمصراوي، على هامش افتتاح قمة الابتكار التي تعقدها الشركة في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري، أن الاتفاق يسمح للشركة بصرف مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بنهاية العام الجاري.

وتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في زيادة صادرات الشركة في عام 2020.

وتعمل شنايدر إليكتريك في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي وتورد أعمال كهروميكانيكية لعدد كبير من المشروعات في مصر.

وأطلقت الحكومة في الأيام الماضية برنامجا لتحفيز الصادرات يتضمن صرف متأخرت المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وخصصت في موازنة العام المالي الجاري 6 مليارات جنيه لهذا الغرض.

وقال شتا، إن الشركة تصدر نحو 30% من إنتاج مصنعها بمدينة بدر، إلى حوالي 10 دول عربية وأفريقية، إن الشركة تستهدف فتح 3 أسواق جديدة في الفترة المقبلة على رأسهم العراق.

وأشار شتا إلى أن نسبة التصنيع المحلي في شركة شنايدر إليكتريك مصر، تتراوح بين 40 و60%.