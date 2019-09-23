"سيد للأدوية" تستهدف مبيعات بمليار جنيه في 2021 -2022

كتبت- شيماء حفظي:

تستهدف شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، زيادة مبيعاتها إلى مليار جنيه، خلال العام المالي 2021 -2022.

وقال محمود عمرو جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، خلال افتتاح مشروعات تطوير بالشركة اليوم الاثنين، إن خطة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف زيادة المبيعات وصافي الربح.

وتستهدف الشركة زيادة أرباحها إلى 100 مليون جنيه، في العام المالي 2021 – 2022، بحسب رئيس الشركة.

وتستهدف الشركة زيادة أرباحها خلال العام المالي الجاري إلى 65 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه العام المالي الماضي، وزيادة مبيعاتها إلى 710 ملايين جنيه مقابل 616 مليون جنيه العام المالي الماضي.

وأنشأت الشركة في 1947 بمنطقة الطالبية، بمساحة 45 ألف متر مربع بإجمالي 12 خط إنتاج، وعدد العاملين 2450 عامل.

كما تمتلك الشركة مصنعًا في أسيوط على مساحة 14 فدانا، بينها 16 ألف متر مربع مساحة غير مستغلة، يتضمن المصنع خطي إنتاج، ويعمل به 364 عامل.

وتنتج الشركة حاليًا 187 مستحضرا بشريا تنتج منها 142 مستحضرا فقط، و18 مستحضرا بيطريا تنتج منها 12 مستحضرا فقط، كما تنتج الشركة 28 مجموعة دوائية.

وتسعى الشركة لتسجيل 25 مستحضرا بشريا و8 مستحضرات بيطرية، بحسب ما قاله جاد.

وتواجه الشركة تحديًا فيما يتعلق بالعمالة، حيث انضم إليها منذ 2011، 600 عامل، ليصبح إجمالي المالة 2647 عاملا بأعمار مرتفعة، حيث يحول 10% منهم للمعاش خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى أن عدد العمالة الفنية بها 69 عاملا فنيا، فقط مقابل 2122 عاملا إداريًا.

كما تواجه الشركة، أعباء مالية، تتضمن مديونية بقيمة 140 مليون جنيه، لصالح شركة الجمهورية لتجارة الأدوية، وهي شركة شقيقة، تدفع شركة سيد، غرامات تأخير على هذه المديونية بقيمة 20 مليون جنيه سنويًا، بحسب رئيس الشركة.

وتتحمل الشركة سداد غرامات عدم توريد للشركة المصرية بقيمة 6 ملايين جنيه سنويًا، بالإضافة إلى الضرائب والتي تقدر بنحو 15 مليون جنيه سنويًا، وتكلفة التصنيع لدى الغير والتي بلغت العام المالي الماضي 16.5 مليون جنيه.

كما تواجه الشركة تحديًا إنتاجيا، حيث توقف العمل في 6 أقسام إنتاجية (4 بالطالبية و2 بأسيوط) وهذا التوقف يخسر الشركة 4.5 مليون جنيه.