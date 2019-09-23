تقرير: مصر ثاني أكثر سوق جذبا لتمويلات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط

كتب- محمد علاء الدين:

أظهرت تقرير حديث، أن السوق المصري احتل المركز الثاني بعد الإمارات ضمن أكثر الأسواق جذبا للتمويلات لقطاع الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الجاري.

تمكنت الشركات الناشئة المصرية من جذب 53 مليون دولار من التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وفقا لتقرير الاستثمار الجريء، الذي أعدته مؤسسة "MAGINITT" التي تعد أكبر منصة لربط الشركات الناشئة بالممولين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 468 مليون دولار

وأشار إلى أن الشركات الناشئة الإماراتية تمكنت من جذب تمويلات بقيمة 311 مليون دولار، وجذبت السعودية 40 مليون دولار في المركز الثالث، والأردن في المركز الرابع بقيمة 26 مليون دولار، ولبنان الخامس بتمويلات قيمتها 19 مليون دولار.

وبحسب التقرير، احتلت مصر المركز الثاني من حيث عدد صفقات التمويل المبرمة للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأبرمت الشركات الناشئة في مصر خلال أول 6 أشهر من العام الجاري 49 صفقة تمويل، خلف الإمارات صاحبة المركز الأول بعدد صفقات بلغ 68 صفقة، فيما جاءت لبنان بالمركز الثالث بعدد 30 صفقة، والسعودية رابعا بعدد 26 صفقة، وتونس خامسا بعدد 19 صفقة.