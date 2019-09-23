"سقوط اضطراري".. إفلاس توماس كوك (تغطية خاصة)

القاهرة – (مصراوي):

بعد أكثر من 178 عامًا من التحليق في السماوات، أعلنت أقدم وأعرق شركة سياحة وسفر بريطانية حول العالم إفلاسها، ما وجه ضربة قوية لقطاع السفر والسياحة حول العالم.

إفلاس الشركة العريقة جاء بسبب تراكم الديون، إذ بلغت ديونها 1.7 مليار جنيه استرليني.

وفشلت الشركة البريطانية في التوصل إلى حل مع المقرضين والدائنين أمس الأحد، حتى يمكنها الاستمرار، حيث كانت في حاجة لمبلغ 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار)، وحزمة بقيمة 900 مليون استرليني حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.

وتأثرت مصر من إفلاس كوك، بعد إلغاء 25 ألف حجز للسياح في مصر حتى أبريل 2020، حسبما أعلن الوكيل المشغل للشركة في مصر، حسام الشاعر.

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