سيد للأدوية: رفعنا أسعار 20 صنفًا دوائيًا "مخسرًا" بداية من يوليو الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمود عمرو جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية، إن الشركة رفعت أسعار 20 صنفًا من مستحضرات الشركة من بين الأصناف المخسرة، بداية من شهر يوليو الماضي، بعد موافقة وزارة الصحة.

والأصناف المخسرة هي الأدوية التي تبيعها الشركات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية وهو ما يحمل الشركة أعباء مالية كبيرة.

وقال جاد خلال افتتاح تطوير مشروعات تطوير بالشركة، اليوم الاثنين إن عدد الأصناف المخسرة في الشركة انخفض من 54 صنفًا إلى 34 صنفًا مخسرًا.

وتراوحت الزيادة في الأسعار ما بين 5 إلى 10 جنيهات للعبوة، بحيث تصل الأسعار بهذه الأصناف لتكون أصناف رابحة وليست خاسرة، وفقًا لجاد.

وبحسب رئيس الشركة، تتحمل سيد، خسائر كبيرة بسبب إنتاج الأصناف المخسرة، لكنها تأمل بتراجع هذه الخسائر مع تطبيق الأسعار الجديدة مع بداية العام المالي الجاري.

وكانت وزارة قطاع الأعمال، طالبت وزارة الصحة، خلال الفترة الأخيرة، بالموافقة على زيادة أسعار 360 صنفًا من الأدوية، بسبب زيادة تكلفة إنتاجها على سعر البيع، الأمر الذي يعرض الشركات لخسائر.

وتنتج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسؤولية الحكومية للشركات.

ويتبع الشركة القابضة للأدوية، 8 شركات تابعة، تعمل في إنتاج الأدوية ومستحضرات والتجميل، وخلال العام المالي 2016-2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

والشركات التابعة للقابضة للأدوية هي: شركة النيل للأدوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وممفيس للأدوية، والقاهرة للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، ومصر للمستحضرات الطبية، والجمهورية للأدوية.