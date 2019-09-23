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    نائب رئيس موديز: سداد مستحقات الشركات الأحنبية ساهم في نمو قطاع النفط بمصر

    03:30 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    نائب رئيس موديز: سداد مستحقات الشركات الأحنبية ساهم في نمو قطاع النفط بمصر

    مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني

    كتبت- منار الرخ:

    قال كوستنيس كوبريس، نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن سداد الحكومة لمستحقات الشركاء الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم فى نمو قطاع النفط مدعوما بالاستخراجات النفطية الجديدة.

    واضاف خلال مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر..رؤية مجتمع الأعمال" المنعقد اليوم الاثنين، أن هذا النمو سيؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية.

    وتتوقع المؤسسة أن تحقق مصر معدلات نمو خلال الأربع سنوات المقبلة ما بين 5-6% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين الاستثمار والإفلاس، بحسب كوبريس.

    وقال كوبريس، إن المؤسسة ستُبقي على نظرتها للاقتصاد المصري "إيجابية" خلال الفترة المقبلة.

    وأشار كوبريس، إلى أن مستويات الديون لمصر لاتزال مرتفعة وتمثل مخاطر على مستوى السيولة لكونها ديون قصيرة الأجل إذ تسدد الحكومة سنويا ما بين 30-40% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب سدادها لديون جديدة وسداد ديون سابقة مما يجعل هشاشة للاقتصاد أمام مواجهة الصدمات.

    وأوضح أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير فى المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومي على الأجور إلى مستويات 5.5% من الناتج المحلي بدلا من 8.5% بجانب تخفيض مستويات الدعم، مطالبا الحكومة بضرورة الاستهداف الفئات الصحيحة للمواطنين الأقل دخلا أو الفقراء بشكل يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية.

    مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قطاع النفط مستحقات الشركات الأحنبية كوستنيس كوبريس

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