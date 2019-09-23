وزير سياحة تونس: 60 مليون يورو ديونا على توماس كوك لفنادقنا

القاهرة- وكالات:

قال روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي، لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن شركة توماس كوك تدين للفنادق التونسية بمبلغ 60 مليون يورو (65.9 مليون دولار) عن إقامة سياح في شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف الوزير التونسي أن 4500 عميل من شركة توماس كوك ما زالوا في بلاده يقضون عطلاتهم.

وقال الطرابلسي لرويترز "غدا سيكون لي اجتماع أزمة مع السفارة البريطانية وأصحاب الفنادق لمناقشة كيفية تسديد هذه الديون".

وانهارت توماس كوك، أقدم شركة رحلات في العالم، اليوم لتتقطع السبل بنحو نصف مليون من السائحين في أنحاء العالم، وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية، إن توماس كوك أوقفت بيع الرحلات، وإن لدى الهيئة والحكومة أسطولا من الطائرات المستعدة لإعادة العملاء البريطانيين.

وقال سياح بريطانيون، أمس الأحد، إن فندقا تونسيا منعهم من المغادرة قبل أن يتم الاتفاق مع توماس كوك. وقالت وزارة السياحة إنه كان سوء تفاهم.

وقطاع السياحة في تونس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وكانت تونس تتوقع استقبال حوالي 50 ألف سائح بريطاني عبر توماس كوك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

وتسهم السياحة في تونس بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أكبر مشغل للأيدي العاملة بعد القطاع الزراعي.

وتتوقع تونس استقبال تسعة ملايين سائح هذا العام، في تعافٍ من آثار هجمات استهدفت سياحا في 2015.