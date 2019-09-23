"الداو للتنمية العقارية" تطرح المرحلة الأولى من "كايرو ويست ريزيدنس"

القاهرة- مصراوي:

أطلقت شركة "الداو للتنمية العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو ويست ريزيدنس" الذي يقع على مساحة 11 فدانا بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقال محمد سالم رئيس القطاع التجاري والعمليات بشركة الداو للتنمية العقارية، في بيان اليوم الاثنين، إن حجم الاستثمارات الإجمالي لمشروع "كايرو ويست ريزيدنس" يصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن المشروع يضم أنماطا مختلفة من الوحدات السكنية الفندقية تبدأ من الاستوديو غرفة واحدة، ووحدات من غرفتين إلى 3 غرف ودوبليكس وبنتهاوس، تتراوح مساحاتها بين 44 إلى 412 متر مربع.

وأشار إلى أن مشروع "كايرو ويست ريزيدنس" يقع في إحدى المناطق الاستراتيجية ذات الإقبال السياحي بمحافظة الجيزة بالقرب من المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس الدولي الذي يزيد من فرص إقبال الأجانب على التملك في هذه المنطقة بما يحقق أهداف تصدير العقار.

وقال إن المشروع يضم مناطق ترفيهية مميزة وحمامات سباحة ومساحات الخضراء، وفندق "بيرو أوربانو" ليوفر كافة الخدمات الفندقية لملاك المشروع.